Yémen : une cimenterie frappée par les forces loyalistes, selon les Houthis

Des pompiers tentaient de maîtriser les flammes après qu’un incendie s’est déclaré dans une cimenterie à Sanaa, au Yémen.

Selon les médias Houthis, la cimenterie « Hamdan » a été visée mardi par des frappes aériennes menées par les forces gouvernementales soutenues par l’Arabie saoudite.

Plus tôt, les Houthis avaient accusé les mêmes forces d'avoir tué deux personnes lors d'une attaque contre une station-service près de la ville yéménite assiégée de Taïz.

C’est dans ce contexte que les rebelles yéménites ont annoncé avoir frappé la plus grande raffinerie de pétrole de Ras Tanura, en Arabie saoudite, avec un missile balistique, provoquant une très forte déflagration confirmée par les habitants de la ville voisine d’Al-Khobar.

Le complexe a une capacité de 550 000 barils par jour. En mars déjà, une attaque de drone avait contraint la raffinerie à un arrêt partiel.