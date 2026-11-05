Ukraine : un immense incendie après une attaque russe près de Kyiv

Des flammes impressionnantes s'élèvent au-dessus d'un complexe logistique de la région de Kyiv, frappé lors d'une attaque russe dans la nuit. Sur place, des dizaines de pompiers s'efforcent de contenir l'incendie et d'empêcher sa propagation aux bâtiments voisins. Le feu a finalement été maîtrisé dans la matinée, selon les services de secours ukrainiens, qui poursuivaient leurs interventions pour éteindre les derniers foyers. Un homme a été blessé, mais aucun décès n'a été signalé. Cette nuit-là, la Russie a lancé 128 drones et deux missiles guidés Kh-35 contre l'Ukraine. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir intercepté ou neutralisé 105 drones, mais fait état d'impacts sur 18 sites. Les autorités n'ont pas identifié précisément l'installation visée ni communiqué de bilan détaillé des dommages.