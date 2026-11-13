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La France dénonce les restrictions commerciales de l'Algérie auprès de l’UE

Emmanuel Macron échange avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors du sommet du G7, le 14 juin 2024, en Italie.   -  
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By Africanews

Algérie

La France hausse le ton face à l’Algérie. Paris a annoncé, vendredi 13 novembre, son intention de saisir la Commission européenne pour examiner les restrictions commerciales imposées aux entreprises françaises.

Le ministère français des Affaires étrangères estime qu’Alger pourrait ne pas respecter certains engagements de son accord d’association avec l’Union européenne. Paris demande à Bruxelles d’étudier les mesures qui pourraient être prises.

Depuis fin juillet, l’Algérie aurait quasiment bloqué les importations de produits français. En octobre, elle aurait également suspendu ses livraisons d’urée, un engrais essentiel à l’agriculture. L’Algérie représente environ 30 % des importations françaises de ce produit.

Autre secteur touché : le blé. Autrefois premier acheteur étranger de blé français, l’Algérie n’en importe plus depuis juillet 2024.

Ces restrictions interviennent dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre les deux pays, notamment depuis le soutien d’Emmanuel Macron au plan marocain d’autonomie du Sahara occidental, en 2024.

Aucune interdiction commerciale officielle n’a toutefois été annoncée par Alger.

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