Algérie : Kamel Daoud écope de cinq ans de prison pour son roman "Houris"

L’écrivain franco-algérien Kamel Daoud et son épouse, Aïcha Dahdouh, ont été condamnés mardi par contumace à cinq ans de prison par un tribunal algérien. Ils sont accusés d’avoir utilisé des informations médicales confidentielles dans le roman Houris, lauréat du prix Goncourt 2024, selon plusieurs médias.

Le quotidien algérien El Khabar rapporte que les deux accusés ont été reconnus coupables de divulgation de secrets médicaux et d’atteinte à la vie privée.

À l’origine de l’affaire, une plainte déposée par Saâda Arbane, une Algérienne qui affirme que le roman s’inspire de son histoire personnelle, qu’elle avait confiée à Aïcha Dahdouh lorsqu’elle était sa psychothérapeute. Kamel Daoud a toujours rejeté ces accusations, niant avoir utilisé des informations confidentielles issues du parcours de cette femme.

Dans Houris, l’écrivain raconte l’histoire d’une femme qui a perdu la voix après avoir eu la gorge tranchée par un islamiste pendant la guerre civile algérienne des années 1990.

La plaignante évoque plusieurs similitudes entre sa propre vie et celle du personnage principal : une trachéotomie, une gorge lacérée, une cicatrice, des tatouages similaires ainsi qu'un salon de coiffure. Aïcha Dahdouh a, de son côté, nié toute faute, tout en reconnaissant avoir suivi Saâda Arbane en tant que psychothérapeute en Algérie.

Dans un communiqué transmis à l'AFP le mois dernier, elle avait pris ses distances avec son époux, affirmant que « sa voix ne devait pas faire taire la sienne ». Elle avait également exprimé des désaccords avec lui sur trois sujets : l’Algérie, l’islam et la Palestine.

Dans un entretien publié lundi par le média français Mediapart, elle a par ailleurs révélé que le couple avait engagé une procédure de divorce. Kamel Daoud avait déjà été condamné en avril à trois ans de prison dans une autre procédure liée au roman Houris.