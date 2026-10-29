Tunisie : quatre ans de prison supplémentaires pour le journaliste Zied el-Heni

Un tribunal tunisien a condamné mardi le journaliste indépendant Zied el-Heni à quatre ans de prison supplémentaires dans une affaire liée au terrorisme.

La pression judiciaire sur les voix critiques du pouvoir tunisien se poursuit. Le journaliste indépendant Zied el-Heni, connu pour ses critiques virulentes du président Kaïs Saïed, a été condamné mardi à quatre années supplémentaires d’emprisonnement pour des faits liés au terrorisme, selon son avocate citée par l’Agence France-Presse (AFP).

D’après Me Yasmine Ben Brahim, les chefs d’accusation retenus contre le journaliste comprennent notamment la « constitution d’un groupe terroriste » et l’omission de signaler un crime terroriste.

Une affaire liée à des enregistrements audio divulgués

Cette procédure trouve son origine dans des enregistrements audio divulgués et attribués à Mondher Ounissi, ancien dirigeant par intérim du mouvement d’opposition Ennahdha, d’inspiration islamiste. Zied el-Heni avait auparavant réalisé un reportage sur ces enregistrements, dont le contenu exact demeure incertain.

Initialement entendu comme témoin dans cette affaire, le journaliste s’est finalement retrouvé parmi les personnes poursuivies. Selon son avocate, Mondher Ounissi a été condamné à neuf ans de prison dans le cadre de la même procédure. D’autres prévenus ont été condamnés par contumace à 25 ans d’emprisonnement.

La liberté de la presse sous pression

Cette nouvelle condamnation intervient après une première peine d’un an de prison prononcée contre Zied el-Heni en mai, dans une autre affaire liée à des propos qu’il avait tenus sur la liberté de la presse en Tunisie.

Depuis que le président Kaïs Saïed a concentré davantage de pouvoirs entre ses mains en 2021, plusieurs figures de l’opposition, dont des membres du mouvement Ennahdha, ont été emprisonnées ou ont quitté le pays.

Le chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, âgé de 85 ans, est lui-même détenu depuis 2023 dans le cadre d’une affaire liée à des accusations de complot contre l’État.

Des dizaines de détracteurs du président tunisien se trouvent actuellement derrière les barreaux, dans un contexte marqué par les inquiétudes concernant les libertés publiques, l’indépendance de la justice et la liberté d’expression.