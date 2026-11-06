Affaire Shakahola : 200 ans de prison pour le faux pasteur Paul Mackenzie

Au Kenya, le gourou Paul Mackenzie a été condamné à 200 ans de prison. Le chef de cette secte évangélique apocalyptique était jugé, avec 28 autres accusés, pour le meurtre de 190 enfants et d’un adulte, entre janvier 2021 et septembre 2023.

Une des pires tragédies liées à des dérives sectaires, qui a traumatisé le pays. Vendredi matin, Paul Mackenzie est arrivé au tribunal l’air indifférent, un sourire en coin, aux côtés des autres accusés, tous reconnus coupables. La sentence est tombée en fin de matinée.

« Cent ans d’emprisonnement pour chacun des 183 chefs d’accusation de meurtre par privation de nourriture […] cent ans pour chacun des huit chefs de meurtre par homicide direct […] ce qui porte la peine totale à 200 ans d’emprisonnement. », explique Diana Rachel KAVEDZA-MOCHACHE, juge (en anglais, sous-titré).

Pour le gourou, la juge a ainsi prononcé deux peines de cent ans, à purger l’une après l’autre. Le parquet avait réclamé la peine de mort, prévue par la loi kényane. Mais la dernière exécution dans le pays remonte à 1987.

Parmi ses coaccusés, 26 ont été condamnés à des peines comprises entre 100 et 160 ans de prison. Deux autres ont écopé de 10 ans. Leur avocat a annoncé que ses clients feraient appel.