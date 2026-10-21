Tunisie : dix militants antipollution condamnés après une manifestation

En Tunisie, dix militants écologistes ont été condamnés pour avoir participé à une manifestation contre la pollution, organisée en 2020 dans la ville côtière de Gabès, dans le sud du pays.

Selon leur avocate, huit d’entre eux ont écopé de six mois de prison avec sursis, tandis que les deux autres ont été condamnés à un an de prison.

À l’origine de cette affaire, une plainte déposée par une usine publique de traitement du phosphate, qui accusait les manifestants d’avoir entravé ses activités.

Arrêtés puis relâchés en 2020, les militants pensaient les poursuites abandonnées. Mais ils ont découvert cette année qu’ils avaient été condamnés par contumace en 2023, avant d’être rejugés en leur présence.

Depuis plusieurs années, les habitants de Gabès dénoncent les rejets polluants de cette usine, qu’ils associent à de graves problèmes de santé.

Des chercheurs ont notamment signalé la présence de substances radioactives dans certains déchets industriels.

En février, la justice avait rejeté une demande de suspension des activités de l’installation.

Malgré cette contestation, le gouvernement tunisien entend relancer la filière du phosphate, considérée comme stratégique pour l’économie nationale.

Son objectif : multiplier par plus de quatre la production d’ici 2030, dans un contexte de hausse des prix mondiaux des engrais.