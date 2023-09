Royaume Uni : un Soudanais arrêté après la découverte du corps d'un migrant

Des officiers britanniques ont arrêté un homme dans le cadre d'une enquête sur la mort d'une femme qui aurait péri en tentant de traverser la Manche à bord d'un petit bateau, a déclaré mercredi l'Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni (National Crime Agency).

Le Soudanais de 21 ans a été arrêté pour entrée illégale et facilitation de l'immigration illégale dans la ville portuaire de Douvres, dans le sud de l'Angleterre. L'homme, qui est en garde à vue, est soupçonné d'avoir piloté un bateau qui a atteint les eaux britanniques mardi.

L'arrestation a eu lieu après que les autorités de Calais, dans le nord de la France, ont découvert le corps d'une femme sur une plage de la région mardi.

L'administration de la région du Pas-de-Calais a déclaré que la femme, qui serait une migrante érythréenne de 24 ans, a été retrouvée sur une plage de la ville française de Blériot-Plage après être apparemment tombée d'un bateau qui tentait de traverser la Manche.

L'Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité a déclaré que les autorités françaises enquêtaient sur ce décès, avec le soutien de la police britannique.

Les deux pays travaillent ensemble "pour identifier les responsables de cette mort tragique", a déclaré Craig Turner, directeur adjoint de l'Agence nationale de lutte contre la criminalité.

Le gouvernement conservateur du Premier ministre britannique Rishi Sunak a adopté une approche de plus en plus punitive à l'égard des personnes qui arrivent par des moyens non autorisés, tels que de petites embarcations qui ne sont pas en état de naviguer et qui traversent la Manche. Plus de 45 000 personnes sont arrivées en Grande-Bretagne par bateau depuis le nord de la France en 2022, contre 28 000 en 2021 et 8 500 en 2020.

Près de 24 000 migrants sont arrivés sur les côtes britanniques à bord de petites embarcations depuis janvier.