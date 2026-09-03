Égypte : Xi Jinping en visite au Grand Musée égyptien avec al-Sissi

Le président chinois Xi Jinping poursuit sa visite officielle en Égypte, la première dans le pays depuis dix ans. Aux côtés de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, il s’est notamment rendu au Grand Musée égyptien de Gizeh.

Le dirigeant chinois avait auparavant été reçu au palais présidentiel d’Ittihadiya, au Caire, où les deux chefs d’État ont eu des entretiens consacrés aux relations bilatérales et à la situation au Moyen-Orient.

Un nouvel accord économique

La visite est notamment placée sous le signe du renforcement des relations économiques entre Pékin et Le Caire, tous deux membres des BRICS.

Les deux pays ont signé un accord pour lancer la troisième phase de leur zone industrielle commune. Selon les autorités égyptiennes, celle-ci accueille déjà environ 200 entreprises et représente près de quatre milliards de dollars d’investissements.

Cette coopération industrielle illustre la volonté de la Chine de renforcer ses liens économiques avec l’Égypte, partenaire stratégique situé au carrefour de l’Afrique, du Moyen-Orient et des grandes routes commerciales internationales.

Xi Jinping appelle à rejeter les "ingérences extérieures"

Les tensions au Moyen-Orient ont également occupé une place importante dans les discussions. Xi Jinping a appelé à s’opposer aux "ingérences extérieures", estimant que les populations et les États de la région doivent rester maîtres de leurs propres affaires.

Le président chinois a également plaidé pour un renforcement du dialogue sur les questions de paix et de sécurité.

Dans un contexte régional marqué par la guerre entre les États-Unis et l’Iran, Xi Jinping a par ailleurs proposé de travailler avec les pays de la région pour sécuriser les voies maritimes internationales et développer la coopération économique.

Cette visite confirme ainsi la volonté de Pékin de consolider son partenariat avec l’Égypte et, plus largement, sa présence économique et diplomatique au Moyen-Orient.