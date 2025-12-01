524 migrants à bord de deux embarcations secourus au large d'El Hierro

Les équipes de secours de la marine espagnole ont secouru ce dimanche près de l'île d'El Hierro une embarcation transportant 121 personnes, quatre d'entre elles n'ont pas survécu à la traversée de la Méditerranée, principalement des hommes âgés de 15 à 35 ans.

Il s'agit du second sauvetage réalisé par les garde-côtes, ce jour, en tout 524 personnes ont été secourues de vendredi à dimanche. Les traversées maritimes vers les îles Canaries avaient diminué de 53 % l'année dernière, cependant El Hierro est devenu le principal point d'arrivée de l'archipel en raison des courants et des routes des passeurs.

Depuis plus d’un an, les autorités tentent de parvenir à un accord pour que les mineurs restés sur les îles Canaries puissent être transférés vers d'autres territoires, mais aucun accord n'a été trouvé. En 2024, 9 757 migrants sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'archipel, selon le dernier rapport de l’ONG espagnole Caminando Fronteras.