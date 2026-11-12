Nigeria : le meeting de l'opposant Peter Obi attaqué à Lagos

Des hommes armés de machettes, de bâtons et de haches ont attaqué jeudi un rassemblement de partisans de l'opposant nigérian Peter Obi, à Lagos. Plusieurs personnes, dont des journalistes, ont été agressées lors de ces violences survenues à deux mois de l'élection présidentielle.

Les assaillants ont fait irruption dans la salle où se réunissaient les sympathisants du Congrès démocratique nigérian (NDC), provoquant un mouvement de panique. Peter Obi et son colistier n'étaient pas encore arrivés sur les lieux.

Les affrontements se sont ensuite poursuivis dans la rue, où des partisans de l'opposition ont tenté de repousser les assaillants. La police est intervenue en utilisant des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

« Ils ont amené des voyous armés de fusils [...] pour saboter une réunion publique pacifique », a dénoncé Ifreke Anthony, un partisan de Peter Obi.

Selon plusieurs témoignages, des journalistes ont également été pris pour cible. Un reporter du média TheCable aurait été frappé et dépouillé de son matériel.

Le pouvoir rejette les accusations

Le NDC accuse le Congrès de tous les progressistes (APC), le parti du président Bola Tinubu, d'être à l'origine de ces violences. Une accusation fermement rejetée par la formation au pouvoir, qui demande à l'opposition d'apporter des preuves.

« Nous demandons simplement au gouvernement de veiller à ce que la situation revienne à la normale. Que chacun puisse faire son choix », a déclaré Obisoyinka Olatunji, un autre partisan de Peter Obi.

Cette attaque intervient dans un climat politique tendu à l'approche de la présidentielle du 16 janvier 2027. Peter Obi, arrivé troisième lors du scrutin de 2023, avait déjà été visé par une attaque contre son convoi le 4 novembre, à Calabar.