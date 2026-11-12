IDE en Afrique :  moins de capitaux, davantage de projets [Business Africa]

Les investissements directs étrangers (IDE) en Afrique ont atteint environ 70 milliards de dollars en 2025, contre 94 milliards en 2024, soit une baisse de près de 26 %.

Ce recul intervient après une année 2024 exceptionnelle, marquée par plusieurs opérations de grande ampleur. Malgré cette contraction, les flux enregistrés en 2025 restent parmi les plus élevés depuis 1990.

Autre tendance : si la valeur des nouveaux projets annoncés a diminué de près d'un tiers, leur nombre a progressé. Les investisseurs privilégient ainsi davantage de projets de taille plus modeste.

Les capitaux se concentrent principalement dans l'énergie, les infrastructures et les minerais stratégiques, avec une présence croissante des investisseurs du Golfe et d'Asie.

L'Égypte arrive en tête des pays bénéficiaires, avec 15,5 milliards de dollars, devant la Guinée (7,8 milliards) et le Mozambique (5,7 milliards). Le Nigeria et l'Éthiopie figurent également parmi les principales destinations.

Mais les retombées économiques restent inégales. Pour les pays africains, le défi consiste à transformer ces investissements en emplois durables, à développer les entreprises locales et à accroître la valeur ajoutée produite sur le continent.

Guinée : le maïs local au service de la filière avicole

En Guinée, la production de maïs progresse, mais les fabricants d'aliments pour volailles restent dépendants des importations. Selon les chiffres communiqués, les récoltes ont augmenté de 33 %, passant de 569 000 tonnes en 2024-2025 à près de 757 000 tonnes en 2025-2026.

À Faranah, Djiba Tounkara cultive 15 hectares. Il souhaite voir les éleveurs s'approvisionner davantage auprès des producteurs guinéens plutôt qu'au Mali ou en Côte d'Ivoire.

Une initiative prévoit l'aménagement de 500 hectares, avec une prise en charge de 70 % des dépenses, afin de renforcer les capacités de production.

À Conakry, une usine fabrique jusqu'à 1 500 tonnes d'aliments pour volailles par mois, dont la moitié est composée de maïs. Un approvisionnement local plus régulier permettrait de réduire les coûts de transport et l'exposition aux fluctuations des prix internationaux.

L'Institut de recherche agronomique accompagne cette dynamique en fournissant des semences améliorées et un appui technique aux agriculteurs.

L'objectif est désormais de garantir des volumes suffisants et réguliers pour réduire la facture des importations et améliorer la compétitivité de la filière avicole guinéenne.

Nigeria : les visas, une facture annuelle de 56 millions de dollars

Au Nigeria, les demandes de visa représentent une charge financière importante pour les candidats au départ. Selon le ministère des Affaires étrangères, les Nigérians dépensent chaque année près de 56 millions de dollars en frais de visa et dépenses associées, y compris pour des demandes finalement rejetées.

Olisa Ogbechie en a fait l'expérience. Cet entrepreneur spécialisé dans les solutions numériques souhaitait se rendre au Canada pour une formation au pilotage de drones. Mais sa demande, comme celles de ses collègues, a été refusée sans explication claire. Il a perdu environ 130 dollars de frais non remboursables.

Parmi les motifs de rejet figurent notamment les doutes sur la capacité financière des demandeurs à subvenir à leurs besoins à l'étranger.

Pour de nombreux Nigérians, la recherche d'un emploi, d'une formation ou de meilleures perspectives économiques reste pourtant une motivation majeure.

Face à cette situation, le gouvernement du président Bola Tinubu cherche à développer les compétences numériques et les possibilités d'emploi sur place, notamment à travers le programme "Hire from Nigeria".

Malgré le coût des démarches et le risque de refus, l'attrait des opportunités à l'étranger demeure fort.