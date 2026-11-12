Ukraine : un drone russe frappe un immeuble résidentiel à Kyiv

De hautes flammes ont dévoré les étages intermédiaires d'une barre résidentielle du district de Solomyanskyï, à Kyiv, crachant un panache opaque à travers les baies vitrées pulvérisées. Au pied de la façade éventrée, où s'attroupaient des témoins sous le choc, les sauveteurs ont mis les occupants à l'abri pendant que les lances à eau tentaient encore de noyer le foyer, actif du troisième au sixième palier. Perchée au dernier niveau touché, une résidente prise au piège a hurlé sa détresse aux secouristes en contrebas, les implorant de sauver son appartement. Dans un air irrespirable et malgré d'importants dégâts matériels, la mobilisation reste totale pour sécuriser le périmètre et évaluer l'ampleur du désastre. Cette frappe a tué une quadragénaire et blessé sept autres habitants de l'immeuble, s'inscrivant dans une salve de bombardements russes sur l'ensemble du territoire ukrainien qui a fait 10 morts et 40 blessés ces dernières 24 heures.