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Francophonie : l'élection du secrétaire général repoussée d'un an

Emmanuel Macron, Premier ministre cambodgien Hun Manet, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo,à Phnom Penh, au Cambodge, le dimanche 15 novembre 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP/AP

Cambodge

Une première dans l’histoire de la Francophonie, l’élection de son secrétaire général est reportée d’un an. Réunis à Phnom Penh, au Cambodge, les États membres ne sont pas parvenus à un consensus, au cœur d’un bras de fer entre la RDC et le Rwanda.

La Rwandaise Louise Mushikiwabo, reste en place jusqu’au prochain scrutin, auquel le Rwanda ne présentera pas de candidat. Elle a dénoncé de nombreuses pressions : je ne vous cacherai pas que les pressions ont été nombreuses et intenses. Si j’ai maintenu ma candidature, c’est d’abord parce que j’avais encore l’ambition et l’énergie de servir cette organisation, mais aussi par principe. Céder aurait sapé les réformes que nous avons menées ensemble. En l’absence de consensus, nos États membres, sur proposition du président du sommet, ont décidé de reporter l’élection à la fin de l’année 2027.

Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir le groupe armé rebelle du M23 dans ses provinces de l’est, a menacé de quitter l’organisation si Louise Mushikiwabo, en poste depuis 2018, venait à dérocher un troisième mandat. Le lieu de l’élection n’a pas été annoncé, mais elle pourrait se tenir au siège de l’organisation, à Paris. Le prochain sommet sera lui organisé au Canada, en 2028.

Le départ du deuxième pays comptant le plus de locuteurs francophones (57,3 millions) derrière la France serait un séisme pour l’OIF, déjà fragilisée par ceux l’an dernier de trois pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger).

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