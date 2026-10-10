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Mauritanie : Mokhtar Ould Djay reconduit au poste de Premier Ministre

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani arrive au sommet du G5 Sahel à Pau, en France, ce lundi 13 janvier 2020   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Mauritanie

Le Premier ministre mauritanien a été reconduit dans ses fonctions quelques heures seulement après sa démission vendredi.

La démission de Mokhtar Ould Dja, faisait suite à la réception, jeudi, par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani d’un rapport sur les défaillances ayant conduit aux incendies du mois d’août.

Ils avaient touché des postes de transformation appartenant à la Société mauritanienne d’électricité à Nouakchott et dans sa banlieue. Provoquant des coupures de courant dans de vastes zones de la capitale, ainsi que dans plusieurs autres villes pendant au moins cinq jours.

Le rapport d’une commission indépendante a mis en évidence « de graves lacunes en matière de prévention, de protection électrique, de supervision des travaux et de gestion des urgences », et a établi un lien entre ces problèmes et trois lignes électriques récemment installées.

Il a en outre identifié la surchauffe comme le scénario le plus probable à l’origine des incendies et n’a trouvé aucune preuve de sabotage ou d’erreur opérationnelle.

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