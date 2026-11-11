Mali : des orpailleurs expulsés de Guinée retournent dans leur pays d'origine

Après avoir été refoulés de Guinée, des centaines d’orpailleurs commencent à quitter le Mali pour rejoindre leurs pays d’origine. Regroupés sur le site minier d’Ouezzindougou, dans la périphérie de Bamako, ces jeunes travailleurs attendent des moyens de transport pour rentrer chez eux.

Venus notamment du Burkina Faso et du Bénin, ils avaient rejoint la Guinée pour travailler dans les sites d’orpaillage. Leur départ intervient après une vaste campagne des autorités guinéennes contre l’exploitation aurifère illégale.

Sur place, certains racontent avoir été surpris par les conditions de leur recrutement. Bachirou Inogui, un jeune orpailleur béninois, explique avoir été recruté au Burkina Faso sans savoir qu’il serait conduit vers une mine d’or en Guinée. Selon lui, ce n’est qu’au cours du voyage qu’il a découvert la véritable destination.

D’autres mineurs expliquent avoir quitté la Guinée dans des conditions difficiles, certains après avoir parcouru plusieurs kilomètres à pied avant d’être pris en charge au Mali.

Pour Aquime Dembele, orpailleur originaire du Burkina Faso, le retour dans son pays doit s’accompagner d’un soutien des autorités. Il appelle à des aides permettant aux jeunes de développer des activités économiques et de ne plus dépendre de l’exploitation artisanale de l’or.

Les autorités maliennes indiquent avoir accueilli environ 160 000 personnes expulsées de Guinée depuis le début des opérations. Bamako évoque une situation d’urgence humanitaire alors que l’organisation des retours vers les pays d’origine se poursuit.