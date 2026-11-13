Burkina Faso : retour de milliers d’orpailleurs expulsés de Guinée

Depuis le 6 novembre, des milliers d’orpailleurs burkinabè expulsés de Guinée pour exploitation illégale de l’or regagnent leur pays. À Bobo-Dioulasso, leur retour s’accompagne de témoignages difficiles, mais aussi d’espoirs de réinsertion professionnelle.

À Bobo-Dioulasso, devenue un centre de transit pour les ressortissants burkinabè expulsés de Guinée, les arrivées se multiplient. Après avoir été contraints de quitter les sites d’orpaillage clandestins, de nombreux travailleurs racontent les conditions difficiles de leur départ.

Certains dénoncent la confiscation de leurs biens et le manque de temps accordé pour quitter le territoire guinéen.

« Nous chasser, nous ne disons pas non, mais nous dépouiller, ce n’est pas acceptable. On nous a retiré notre or, notre argent. Certains de nos compatriotes ont péri dans cette situation. On nous a simplement donné un ultimatum de 24 heures », témoigne un orpailleur de retour au Burkina Faso.

Malgré les difficultés, plusieurs rapatriés souhaitent désormais reconstruire leur avenir dans leurs localités d'origine.

Certains envisagent de se tourner vers l'agriculture, l'élevage ou d'autres activités professionnelles, avec l'appui des autorités.

« De retour dans nos localités, certains d'entre nous peuvent devenir volontaires pour la défense de la patrie, d'autres peuvent commencer l'élevage. Nous demandons aux autorités de nous accompagner dans ce sens », explique Omar Bandé, orpailleur burkinabè.

Le gouvernement burkinabè a annoncé des mesures destinées à faciliter leur réintégration, notamment dans les domaines de la scolarisation, de la formation et de l'insertion professionnelle.

Des milliers de personnes à accompagner

À Bobo-Dioulasso, la veille citoyenne, mobilisée pour accueillir les rapatriés, salue ces initiatives.

« Nos compatriotes de retour pourront se former aux métiers manuels afin de contribuer au développement du pays », souligne Ousmane Kindo, président de la veille citoyenne de Bobo-Dioulasso.

Selon un communiqué du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR), plus de 37 000 Burkinabè, dont 7 988 enfants, ainsi que 1 049 ressortissants d'autres nationalités avaient été rapatriés de Guinée au 11 novembre.

Au-delà de l'accueil d'urgence, le principal défi reste désormais la réinsertion de ces milliers de personnes, souvent privées de leurs moyens de subsistance, dans une économie déjà confrontée à d'importantes difficultés.