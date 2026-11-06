Plus de 8000 orpailleurs burkinabès ont été refoulés de Guinée

Conakry a interdit, l’orpaillage artisanal et illégal dans plusieurs zones du nord-est du pays. Accueillis au Mali, ces Burkinabè ont reçu la visite de leur ministre de la Sécurité, qui dénonce un refoulement musclé.

Des milliers d’orpailleurs burkinabè ont été expulsés ou refoulés de Guinée, sans préavis. Selon Ouagadougou, l’opération s’est faite sans aucune concertation avec la diplomatie burkinabè. Mahamadou SANA, ministre burkinabè chargé de la Sécurité s'indigne : sur le territoire guinéen, ils ont subi des traitements inhumains et dégradants […] il y a des blessés et même des morts. Nous n’avons pas été informés à l’avance. Nous avons un consul honoraire, nous avons l’ambassade du Burkina à Conakry, nous aurions dû avoir des informations par ces canaux. Cela nous aurait permis de mieux nous organiser pour rapatrier nos compatriotes dans la dignité. »

Pris en charge au Mali, en attendant leur retour au Burkina, ces orpailleurs attendent désormais un soutien de leur pays pour se réinsérer.

« Nous voudrions demander à l’État burkinabè de nous appuyer pour notre réinsertion, car parmi nous certains sont diplômés et d’autres non. Nous demandons une réinsertion réussie, parce qu’avec cette situation, nous avons perdu beaucoup de choses. »a souligné Abdoul KABORÉ, orpailleur refoulé de Guinée.

Sur place, l’accueil malien a marqué les esprits. Un geste de solidarité entre pays membres de l’Alliance des États du Sahel, l’AES a fait remarquer Alimata ZONGO, Burkinabè résidant au Mali « Nous avons été témoins de l’élan de solidarité des Maliens, qui ont apporté des vivres. Cela nous a fait réaliser que l’AES est une réalité au Mali. »

Pour organiser leur retour, environ 200 bus ont été mobilisés à Ouagadougou. Les autorités guinéennes n’ont pas, à ce stade, réagi aux accusations de Ouagadougou.