Zambie : Hichilema entame un second mandat entre promesses et controverses

Le président zambien Hakainde Hichilema a prêté serment pour un second mandat à la tête du pays. La cérémonie s’est déroulée au stade de Lusaka devant des milliers de partisans de l’UPND, son parti, vêtus de rouge pour célébrer sa réélection.

Dans son discours d’investiture, Hichilema a placé son second mandat sous le signe de la croissance économique avec son programme baptisé "Grow Zambia". Le président promet de poursuivre les réformes et de créer davantage d’opportunités pour les Zambiens, notamment les jeunes.

Dans le stade, les supporters ont célébré la victoire de leur candidat. Beaucoup espèrent que ce nouveau mandat permettra d’améliorer les conditions de vie et de répondre aux attentes d’une jeunesse confrontée au chômage.

Une réélection contestée

Malgré la victoire officielle, le scrutin reste marqué par des accusations de la part de l’opposition. Celle-ci dénonce des intimidations, un traitement favorable au pouvoir en place et des restrictions ayant limité ses activités durant la campagne.

Deuxième producteur de cuivre en Afrique, la Zambie cherche à attirer davantage d’investissements et à renforcer son économie. Pour Hichilema, ce deuxième mandat sera l’occasion de transformer les promesses électorales en résultats concrets.