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Élections au Cap-Vert : le président sortant José Maria Neves donné favori

Des passants passent devant une banderole électorale du président cap-verdien José Maria Neves, à la veille des élections présidentielles, à Praia, au Cap-Vert, 10/11/26   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

and AFP

Cap-vert

Le Cap-Vert organise dimanche une élection présidentielle. Son président sortant José Maria Neves est donné favori pour remporter un second mandat à la tête du pays, réputé pour sa stabilité démocratique.

Parmi les six candidats en lice dimanche, deux se démarquent : le président sortant Neves, âgé de 66 ans, et Joana Rosa Amado, 61 ans, avocate et ancienne ministre de la Justice, qui est la première femme candidate à la présidence du pays.

Neves, grand favori, a été élu président pour la première fois en 2021. De 2001 à 2016, il a également occupé les fonctions de Premier ministre et de président du Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert (PAICV). Il a par ailleurs été maire et député. Neves bénéficie du soutien du PAICV, qui a remporté les élections législatives en mai. Amado bénéficie du soutien du Mouvement pour la démocratie (MpD), le principal parti d’opposition.

L’archipel dispose d’un système semi-présidentiel dans lequel le pouvoir exécutif est dominé par le Premier ministre. Le président ne gouverne pas, mais agit davantage comme un arbitre, s’attachant à garantir l’unité et à faire respecter la Constitution.

En juillet 2026, le Cap-Vert a été officiellement classé parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur par la Banque mondiale, grâce à la croissance économique du secteur touristique et à une augmentation de 16,8 % du revenu national brut par habitant entre 2023 et 2024.

Cependant, le pays est confronté à de nombreux défis, notamment des inégalités sociales persistantes, un isolement géographique et un manque d’options abordables pour se déplacer d’une île à l’autre.

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