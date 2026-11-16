Algérie : Tebboune menace de s’attaquer aux trafiquants de drogue à la source

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a menacé dimanche de prendre des mesures contre la drogue «à la source», alors qu’Alger accuse depuis longtemps le Maroc voisin d’être à l’origine du trafic de drogue vers le pays.

AbdelmadjidTebboune n’a pas cité le Maroc nommément lors d’un discours prononcé devant la Cour suprême algérienne, mais Alger a souvent accusé le Maroc d’être la source de la drogue transitant par leur frontière commune. « C’est une guerre déclarée contre l’Algérie, et quand il y a la guerre, l’armée est bien sûr en première ligne », a déclaré M. Tebboune. « Si nécessaire, nous pouvons aller plus loin, jusqu’à la source même de la production de drogue, en légitime défense. »

Jeudi, les autorités ont annoncé avoir détruit près de 10 tonnes de résine de cannabis récemment saisie ainsi que 33 millions de comprimés psychotropes, bien que l’origine de ces stupéfiants reste incertaine. Les relations entre l’Algérie et le Maroc sont tendues depuis qu’Alger a rompu ses relations diplomatiques en 2021. Le mois dernier, M. Tebboune avait également déclaré que le trafic de drogue vers l’Algérie s’inscrivait dans le cadre d’une « guerre hybride » menée par des « saboteurs », sans toutefois nommer d’acteurs précis. Le ministère algérien de la Défense annonce régulièrement la saisie d’importantes quantités de drogue, précisant souvent dans ses communiqués qu’elles provenaient du Maroc.