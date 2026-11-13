Afrique du Sud : un nouveau témoin attendu au procès de Nosiviwe Mapisa-Nqakula

Un nouveau témoin doit être entendu vendredi dans le procès pour corruption de l'ancienne ministre sud-africaine de la Défense, Nosiviwe Mapisa-Nqakula.

Cette nouvelle audition intervient après une journée d'interrogatoire particulièrement intense jeudi. L'ancienne responsable a notamment été questionnée sur son omission présumée de déclarer des dividendes perçus d'une société appelée Etchbay.

Elle est poursuivie pour 12 chefs d'accusation de corruption et un chef de blanchiment d'argent. La justice lui reproche d'avoir sollicité 4,5 millions de rands de pots-de-vin auprès de l'entrepreneure du secteur de la défense, Nombasa Ntsondwa-Ndhlovu, en échange de son influence présumée sur l'attribution de marchés publics militaires.

Selon l'accusation, elle aurait finalement perçu 2,2 millions de rands, utilisés notamment pour rémunérer en espèces des entrepreneurs chargés de rénover son domicile.

Vendredi, la défense doit présenter un nouveau témoin. Deux autres témoins, qui auraient exprimé des réticences à comparaître, ont également été assignés à comparaître.

Nosiviwe Mapisa-Nqakula a été ministre sud-africaine de la Défense et des Anciens Combattants de mai 2014 à août 2021, avant d'être élue présidente de l'Assemblée nationale en août 2021. Elle a démissionné de cette fonction en avril 2024, après l'ouverture de l'enquête pour corruption.