Mali : Human Rights Watch dénonce des crimes contre les civils [Africanews Today]

Au Mali, Human Rights Watch accuse l'armée, ses alliés russes de l'Africa Corps, mais aussi des groupes armés et jihadistes, d'avoir commis de graves violations du droit international contre des civils. L'ONG appelle à des dispositions urgentes de l'Union africaine.

Au Niger, la pénurie de carburant touche désormais Niamey. Dans la capitale, les files d’attente devant les stations-services s’allongent de jour en jour. Une situation qui perturbe fortement les déplacements et le quotidien de nombreux habitants.

En République du Congo, le poisson d’eau douce, est devenu un produit rare, et souvent inaccessible pour de nombreux ménages. Entre la pollution des rivières, la baisse des ressources halieutiques et le coût élevé de la production, la pisciculture hors-sol apparaît comme une solution pour répondre à la demande.

Un tribunal kényan a qualifié de « secte » l’organisation religieuse dirigée par Paul Mackenzie, avant de rendre son verdict pour le massacre de Shakahola. Le prédicateur et 29 de ses adeptes sont jugés pour le meurtre présumé de 191 personnes, dont de nombreux enfants, retrouvées mortes dans une forêt de l’est du pays.

AGENDA

En Afrique du Sud, Shadrack Sibiya reste en détention. La décision sur sa demande de libération sous caution est reportée à ce 20 octobre. L’ancien chef adjoint de la police nationale fait face à des accusations de complot et d’ingérence dans une enquête policière.

Ce 22 octobre, au Zimbabwe, les chefs d’État du COMESA se réunissent en sommet. Les dirigeants doivent discuter de l’intégration régionale, du commerce et des défis économiques au sein du Marché commun de l’Afrique orientale et australe.

En Egypte, le temple d’Abou Simbel sera au cœur d’un phénomène solaire exceptionnel ce 22 octobre. Les rayons du soleil pénétreront dans le sanctuaire intérieur, illuminant les statues de Ramsès II selon un alignement millénaire.

Du 23 au 25 octobre, place aux éliminatoires des coupes africaines des clubs. Les équipes engagées en Ligue des champions de la CAF et en Coupe de la Confédération disputent les matchs décisifs pour une qualification à la phase suivante.

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