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Burkina Faso : au moins 20 personnes visées par des mandats d'arrêt

Le capitaine Ibrahim Traoré, chef du coup d'État au Burkina Faso, participe à une cérémonie à Ouagadougou, le 15 octobre 2022   -  
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By Rédaction Africanews

Terrorisme

Une vingtaine de personnes dans le viseur des autorités au Burkina Faso. Elles font l'objet des mandats d'arrêt assortis de demandes d'extradition et de mandats standard pour des faits de '' terrorisme '', a annoncé vendredi le procureur général de la Cour d'Appel de Ouagadougou.

Quatorze mandats au total notamment, visant l’ancien ministre des Affaires étrangères Djibril Bassolé, des journalistes, plusieurs officiers et des cyberactivistes, en exil.

Ils sont accusés de « complicité dans la constitution d’une organisation criminelle terroriste et de complicité dans le financement du terrorisme »,entre autres.

L’influenceur ivoirien Camille Makosso, fait aussi partie des personnes visées. Le ministère de la Justice du pays des hommes intègres a déclaré vendredi soir qu’il demandait l’ouverture d’une procédure judiciaire ''dans son pays de résidence '' et espérait que la Côte d’Ivoire donnerait suite à cette demande ''au nom de la coopération judiciaire internationale''.

Ils sont accusés de « complicité dans la constitution d’une organisation criminelle terroriste et de complicité dans le financement du terrorisme », ainsi que de « constitution d’une organisation criminelle terroriste », de ''glorification du terrorisme'' et d’ '' incitation à la rébellion''.

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