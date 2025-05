Piraterie maritime : l'ONU alerte sur l'insécurité des océans

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré que "sans sécurité maritime, il ne peut y avoir de sécurité mondiale".

Il s'adressait à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lors d'un débat sur les questions maritimes.

M. Guterres a souligné que toutes les facettes de la vie dépendent de la sécurité maritime.

"L'humanité tout entière dépend des océans et des mers du monde. De l'oxygène que nous respirons à la biodiversité qui soutient toute vie, en passant par le commerce et les emplois soutenus par les industries maritimes. Le débat d'aujourd'hui met en lumière un fait fondamental. Sans sécurité maritime, il ne peut y avoir de sécurité mondiale", a déclaré M. Guterres.

Après une baisse en 2024, les actes de piraterie repartent de plus belle. Selon l’Organisation maritime internationale (OMI), le nombre d’attaques a augmenté de près de moitié par rapport à l’an dernier à la même période. « En Asie, il a presque doublé », a précisé M. Guterres.

Les détroits de Malacca et de Singapour, la mer Rouge, le golfe d’Aden ou encore le golfe de Guinée concentrent désormais des activités illicites multiples, allant du trafic de migrants à la pêche illégale, en passant par la contrebande de pétrole, d’armes et de drogues.

Les réseaux transnationaux sont eux aussi pointés du doigt. « L’héroïne en provenance d’Afghanistan continue d’arriver en Afrique de l’Est par l’océan Indien. La cocaïne passe par les côtes des Amériques et traverse l’océan Atlantique pour atteindre l’Afrique de l’Ouest et les ports européens », a décrit le Secrétaire général. À cela s’ajoute une menace plus récente : les cyberattaques qui visent les ports et les compagnies maritimes.

Pour faire face à ces menaces, António Guterres a insisté sur la nécessité d’agir dans trois domaines : le respect du droit international, la lutte contre les causes profondes de l’insécurité maritime, et le renforcement des partenariats à tous les niveaux.