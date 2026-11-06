Massacre de Shakahola : malgré la condamnation de Mackenzie, les familles exigent des réponses

Au Kenya, la condamnation du pasteur Paul Mackenzie à 200 ans de prison constitue une étape judiciaire majeure, mais ne dissipe pas les souffrances des familles des victimes de sa secte.

À Mombasa, celles-ci continuent de réclamer des réponses sur le sort de leurs proches disparus, tandis que la défense conteste la décision du tribunal.

Suleiman Ziro, qui a perdu six de ses enfants et son épouse dans cette affaire en 2023, a salué le verdict tout en soulignant ses limites. « Je dirais que le résultat d’aujourd’hui est bon. Mais pour moi, rien ne sera vraiment réglé tant que je ne saurai pas ce qu’il est advenu des membres de ma famille qui ont disparu.», a-t-il déclaré. Le père de famille, qui avait parcouru 120 kilomètres pour assister à l’audience, déplore notamment l’absence de restitution des dépouilles de ses proches.

En avril 2023, plus de 400 corps avaient été exhumés de fosses communes dans le ranch de Chakama, dans le comté côtier de Kilifi. Plus de 60 victimes ont pu être identifiées et réinhumées par leurs familles, tandis que de nombreuses autres restent non identifiées ou non réclamées.

Sur le plan judiciaire, la procédure demeure également ouverte. Lawrence Obonyo, avocat de Paul Mackenzie et de plusieurs condamnés, a confirmé avoir interjeté appel du jugement et annoncé une contestation de la peine. « Nous avons déjà déposé un recours contre le jugement et nous traiterons désormais également de la question de la condamnation », a-t-il précisé. L’examen des orientations relatives à l’appel sur le jugement est prévu le 27 novembre 2026, avant que les deux recours ne soient regroupés.

Le 19 octobre, la Haute Cour avait reconnu coupables les 29 accusés, dont Mackenzie, pour le meurtre de 191 personnes. La juge Diana Kavedza avait établi la responsabilité principale du pasteur dans le déplacement de ses fidèles vers un lieu isolé et dans les consignes de jeûne mortel. Selon la justice, 183 victimes sont mortes de faim, tandis que huit autres ont été tuées directement.

Au-delà des condamnations, l’affaire continue ainsi de soulever une question essentielle pour les familles : retrouver les disparus et obtenir des réponses sur les circonstances de leur mort.