Nouvelle-Zélande : une cinquantaine de globicéphales morts après un échouage massif

Environ 50 globicéphales ont été retrouvés échoués parmi les rochers sur le littoral escarpé de Ngawi, près du cap Palliser, à l’extrémité sud de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, après avoir touché terre dans la nuit. Jeudi après-midi, le Department of Conservation (DOC) avait confirmé la présence de deux groupes, avec environ 20 animaux sur la plage dans le premier, dont quatre encore vivants et deux remis à flot à marée haute. Les équipes de Project Jonah, du ministère néo-zélandais de la Conservation, les communautés maories locales et des bénévoles se sont mobilisés pour maintenir les baleines survivantes humides et au frais. Malgré leurs efforts, aucune n'a survécu : jeudi soir, les quatre dernières étaient mortes, dont deux qui avaient pourtant réussi à regagner la mer. Les habitants ont compté près de 50 baleines, le DOC en avait d’abord confirmé environ 20, et les sauveteurs ont averti que certaines carcasses avaient déjà été emportées au large, ce qui compliquait les recherches le long de plusieurs kilomètres de côte rocheuse. Les globicéphales sont des animaux très sociaux et vulnérables aux échouages de masse, qui peuvent piéger des groupes entiers dans des eaux côtières peu profondes. Le DOC a indiqué que la région n’avait pas enregistré d’échouage de masse depuis les années 1990. La cause de celui-ci n’a pas été déterminée.