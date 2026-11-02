Football : la Chine maintient la pression sur la Liga pour les propos de Mbappé

La polémique entre Kylian Mbappé et la Chine continue de produire ses effets. La télévision publique chinoise n’a pas diffusé les premiers matchs de Liga du week-end, confirmant la suspension annoncée après les propos du joueur français sur Mao Zedong.

Le match entre Villarreal et l’Espanyol Barcelone, puis celui entre l’Atlético de Madrid et Levante, n’ont pas été retransmis par CCTV, le groupe audiovisuel public chinois. La rencontre du Real Madrid face au Racing Santander a également été retirée des programmes de diffusion.

À l’origine de la controverse, une vidéo dans laquelle l’attaquant du Real Madrid évoquait un mème le comparant à Mao Zedong, ancien dirigeant chinois. La séquence a provoqué de nombreuses réactions en Chine, où Mao reste une figure historique particulièrement sensible.

La sanction dépasse désormais le cadre sportif. Plusieurs entreprises chinoises ont mis fin à leurs partenariats avec Mbappé, tandis que la Liga et le joueur français ont présenté leurs excuses afin de tenter d’apaiser les tensions.

Malgré ses excuses, Pékin maintient sa position. La Chine affirme prendre au sérieux la démarche du capitaine des Bleus, mais la diffusion du championnat espagnol reste suspendue sur les chaînes publiques.

Une affaire qui fragilise aussi les intérêts économiques de la Liga, très dépendante du marché chinois, et qui montre une nouvelle fois l’impact que peuvent avoir les tensions diplomatiques sur le monde du sport.