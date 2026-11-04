Espagne : ouverture du 30e sommet ibéro-américain à Madrid

Madrid a accueilli mercredi soir les représentants du monde ibéro-américain pour un sommet placé sous le patronage du roi Felipe VI et de la reine Letizia. Au Teatro Real, le Premier ministre Pedro Sánchez a reçu les délégations des 22 pays membres à l'occasion de cette 30e édition du sommet ibéro-américain. Seuls dix des 22 pays membres étaient représentés par leur plus haut dirigeant, notamment l'Argentine avec Javier Milei, le Chili avec José Antonio Kast et le Guatemala avec Bernardo Arévalo. Trois pays avaient envoyé leur vice-président, tandis que neuf autres étaient représentés par leur ministre des Affaires étrangères. L'absence de figures majeures comme le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, la Mexicaine Claudia Sheinbaum ou la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodríguez a particulièrement retenu l'attention, dans un climat politique marqué par l'approche des élections espagnoles du 29 novembre. La rencontre a également réuni António Guterres, secrétaire général des Nations unies, et António Costa, président du Conseil européen. De son côté, Volodymyr Zelensky a profité de son déplacement à Madrid pour mener des discussions parallèles. Les travaux se poursuivent jeudi à la Galerie des Collections royales, avec une séance plénière et la photo officielle, alors que l'Espagne demeure sous le choc d'un accident ferroviaire ayant fait 69 victimes.