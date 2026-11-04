Brésil : l'école des pères Noël fête ses diplômés à Rio

Avec un peu d’avance sur les fêtes, les nouveaux Pères Noël diplomés 2026, vêtus de leurs costumes rouges et de leurs barbes blanches, ont emprunté le train du Corcovado au son des chants de Noël, avant de gravir les dernières marches menant au Christ Rédempteur, où les attendaient une bénédiction et la remise de leurs diplômes. Fondée en 1993, l'Escola de Papai Noel do Brasil propose une formation gratuite aux hommes de plus de 50 ans portant naturellement les cheveux et la barbe blanche ou grise. Pendant un mois, ils apprennent notamment le jeu d'acteur, l'improvisation, la diction, le maquillage et la langue des signes brésilienne. En 33 ans, l'école a formé plus de 1 000 Pères Noël mais aussi environ 300 femmes pour incarner leurs homologues féminins. Pour beaucoup de ces retraités, cette activité représente un complément de revenu pendant les fêtes, dans les centres commerciaux, les hôpitaux ou lors d'événements privés.