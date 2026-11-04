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Ukraine : une caméra embarquée filme l'instant d'une frappe meurtrière

Devant une ancienne école de Komyshuvakha, dans la région de Zaporijjia, une femme demande, inquiète : « Misha, ça recommence ? » Quelques secondes plus tard, la radio d'un policier annonce l'arrivée de bombes aériennes guidées et ordonne à chacun de se mettre à l'abri. Les agents se précipitent pour faire descendre les civils dans un refuge souterrain. Puis une puissante explosion secoue le bâtiment. La scène a été enregistrée par la caméra-piéton d'un policier ukrainien, mort dans cette frappe russe qui a fait au moins 37 victimes, selon la police nationale. Le refuge, aménagé dans une ancienne école, a été touché par une bombe FAB-3000 d'environ trois tonnes. Les secouristes poursuivent leurs recherches parmi les décombres.

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