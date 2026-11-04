Royaume-Uni : 25 manifestants évacués de force devant la Cour suprême

Les images montrent des manifestants allongés sur le trottoir, soulevés par plusieurs policiers puis transportés jusqu'à un fourgon, tandis que d'autres continuent de brandir leurs pancartes. Vingt-cinq personnes ont été interpellées, soupçonnées de soutenir une organisation interdite en vertu de la législation antiterroriste britannique. Ces interpellations interviennent alors que Huda Ammori, militante britannique d'origine palestinienne et irakienne, cofondatrice du réseau d'action directe Palestine Action, conteste en justice le classement du mouvement parmi les organisations terroristes. Lors de l'audience, il a été avancé que Palestine Action était la première des 98 organisations interdites à avoir été proscrite uniquement pour de graves dégradations matérielles, sans avoir appelé à commettre des violences graves contre des personnes. Depuis l'interdiction du mouvement, plus de 4 000 arrestations ont été recensées, dont 325 devant l'ambassade américaine le 31 octobre. Une annulation de cette mesure pourrait avoir des conséquences sur les poursuites engagées.