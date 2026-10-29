Espagne: des grues dégagent les débris du train, les secours poursuivent la nuit

Le personnel de l'Unité militaire d'urgence (UME) espagnole est resté sur place, intervenant entre les wagons déraillés et les débris dispersés, tandis que de lourdes grues soulevaient des éléments de l'épave hors des rails. Des images diffusées jeudi montrent des secouristes en train d'examiner les trains endommagés et de coordonner les opérations sur le site de l'accident, dans la région de Castilla-La Mancha. La catastrophe s'est produite lorsqu'un train à grande vitesse exploité par la compagnie publique Renfe a percuté l'arrière d'un train à l'arrêt appartenant à l'opérateur privé Iryo. La collision a laissé des voitures déraillées et gravement endommagées, les équipes de secours poursuivant leur travail le lendemain. Parallèlement, les autorités ont installé une morgue provisoire à l'Institut de médecine légale de Tolède afin d'identifier les personnes tuées dans la catastrophe. Des véhicules militaires et des patrouilles de police ont été déployés devant l'établissement, tandis que les procédures d'identification médico-légale commençaient. Les deux opérations se sont poursuivies en parallèle jeudi, les équipes d'urgence dégageant les décombres près d'Urda tandis que les spécialistes de médecine légale travaillaient à établir l'identité des victimes. L'accident est le deuxième grave accident ferroviaire mortel en Espagne en 2026, après une collision en janvier qui a fait 45 morts.