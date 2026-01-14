Vienne lutte contre le grand froid, la glace du Danube menace la navigation

Un épisode intense de verglas a touché Vienne dans la nuit du 12 au 13 janvier, affectant routes, trottoirs et pistes de l’aéroport. La ville a renforcé l’épandage de sel pour limiter les chutes. Soixante-cinq personnes ont été secourues, principalement pour des blessures légères après des glissades pendant l'heure de pointe du matin. Le froid a aussi touché le Danube, où la glace a été brisée dans le port pour protéger les navires de croisière et maintenir la navigation. Le brise-glace MS Eisvogel, rarement mobilisé ces dernières années, a repris du service face à des températures proches de -6 °C.