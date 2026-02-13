Autriche: plongée au cœur du Bal de l’Opéra de Vienne et ses 5 500 invités

La soirée s’est ouverte comme le veut la tradition, avec les débutantes dansant la Fächer-Polonaise de Carl Michael Ziehrer, avant l’entrée du Ballet du Staatsoper, habillé par Giorgio Armani, puis un bref moment lyrique. Du répertoire de Leonard Bernstein à celui de Giuseppe Verdi, le programme musical a accompagné une soirée placée sous le patronage du président Alexander Van der Bellen. Parmi les invités internationaux figurait Sharon Stone. Complet depuis des semaines, le bal reverse une partie de ses recettes à des associations locales et reste, malgré de rares interruptions, le grand rendez-vous mondain autrichien.