L'avocate kenyane Phoebe Okowa élue à la Cour internationale de justice

La Cour internationale de justice (CIJ) comptera bientôt cinq nouveaux juges. Réunis le 3 novembre, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations unies ont élu cinq magistrats pour un mandat de neuf ans, qui débutera le 6 février 2027.

Les juges élus sont Dapo Akande (Royaume-Uni), François Alabrune (France), Mahmoud Daifallah Hmoud (Jordanie), Rena Lee (Singapour) et Phoebe Okowa (Kenya).

Basée à La Haye, aux Pays-Bas, la Cour internationale de justice est le principal organe judiciaire des Nations unies. Composée de 15 juges, elle règle les différends juridiques entre États et rend des avis consultatifs à la demande des organes et agences de l'ONU.

Conformément à son statut, cinq sièges sont renouvelés tous les trois ans. Les juges sont élus simultanément mais indépendamment par l'Assemblée générale, qui compte 193 États membres, et par le Conseil de sécurité, composé de 15 membres. Pour être élu, chaque candidat doit obtenir la majorité absolue dans les deux instances. Le droit de veto ne s'applique pas à cette procédure, ce qui peut nécessiter plusieurs tours de scrutin.

L'élection de la Kenyane Phoebe Okowa marque le maintien d'une représentation africaine au sein de la plus haute juridiction des Nations unies, chargée de promouvoir le règlement pacifique des différends entre États et le respect du droit international.

Phoebe Okowa avait rejoint la Cour en novembre 2025, suite au départ prématuré du juge somalien Abdulqawi Yusuf. Elle entamera officiellement son premier mandat de neuf ans en février 2027.