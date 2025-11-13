La Kényane Phoebe Okowa élue membre de la Cour internationale de justice

La Cour internationale de justice, principal organe judiciaire des Nations Unies, compte désormais une nouvelle juge issue du continent africain.

Mercredi, la professeure de droit Phoebe Okowa, du Kenya, a été élue à l’issue de quatre tours de scrutin tenus à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité de l’ONU. En remportant la majorité requise dans les deux instances, elle succède au juge somalien Abdulqawi Yusuf, qui a quitté ses fonctions le 30 septembre dernier, près de deux ans avant la fin prévue de son mandat.

Mme Okowa a recueilli 106 voix contre 79 à l’Assemblée générale et 8 contre 7 au Conseil. Ses concurrents étaient le Dr Olufemi Elias du Nigeria, Charles Jalloh de la Sierra Leone et Paul Kuruk du Ghana, ces deux derniers ayant finalement retiré leur candidature après plusieurs tours infructueux.

Phoebe Okowa exercera ainsi jusqu’au 5 février 2027, avant que de nouvelles élections ne soient organisées en novembre 2026 pour un mandat complet de neuf ans, allant de 2027 à 2036.