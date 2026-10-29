L'Assemblée générale des Nations unies a condamné pour la 34e année consécutive l’embargo économique américain contre Cuba.

Bien que de telles résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies ne soient pas juridiquement contraignantes, elles reflètent l'opinion mondiale. Les citoyens cubains ont exprimé l’espoir que les États-Unis répondent dès que possible aux appels de la communauté internationale.

« Ces mesures sont délibérément infligées au peuple et aux familles cubaines. Ces décisions sont le fruit d'un choix politique et d'une stratégie délibérée. Ces mesures visent à provoquer une crise humanitaire à Cuba et à s’en servir comme d’une arme », a déclaré Bruno Rodríguez Parrilla, ministre cubain des Affaires étrangères.

La campagne menée par Washington pour influencer le résultat a conduit plusieurs pays à voter contre la résolution ou à s’abstenir. Pour la première fois en 34 ans, des pays occidentaux comme l'Allemagne, l'Italie et la Lettonie figuraient parmi ceux qui se sont abstenus. Le vote s'est soldé par 130 voix pour, 17 contre et 25 abstentions— ce qui représente une baisse notable du soutien par rapport à l'année dernière, où plus de 160 nations avaient soutenu la mesure et seules 12 s'étaient abstenues.

« Depuis hier, il n’y a plus d’électricité. Vous devriez aller interroger ceux qui sont en difficulté et voir s’ils parviennent à subvenir à leurs besoins fondamentaux », s'est confiée Eddy Batista, habitant.

« Nous avons besoin de changement. Nous avons un besoin urgent de changement, pour ne plus avoir à endurer tant de souffrances, pour ne plus subir les épreuves que je vis actuellement », a indiqué Gladys Gamboa Ribalta, habitante.

« Il faudra bien qu’un jour, l’embargo prenne fin. Nous ne pouvons pas vivre ainsi pour le reste de notre vie », a dit Noemí Paez Castillo, habitante.

Cela marque un revirement spectaculaire du soutien international à un moment où ce petit pays insulaire est confronté à des coupures d’électricité, des pénuries et d’autres difficultés financières qui s’aggravent, tandis que l’administration Trump cherche à imposer des changements au système politique cubain en intensifiant une campagne économique déjà très répressive.