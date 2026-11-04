Haïti : le premier ministre remercie le Salvador pour son soutien

Haïti poursuit sa lutte contre les gangs avec un nouvel allié. Le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a remercié le président salvadorien Nayib Bukele pour le soutien de son pays. Des troupes salvadoriennes sont arrivées en Haïti il y a quelques jours.

À l’issue d’une conférence de presse à Port-au-Prince, le chef du gouvernement a salué la position de Nayib Bukele, qui, selon lui, comprend le combat mené par Haïti contre l’insécurité.

Les priorités de l’exécutif : « rétablir la sécurité » et « organiser des élections crédibles ». Alix Didier Fils-Aimé promet d’intensifier les opérations contre les groupes armés, avec l’appui des forces internationales.

Mais il insiste : la direction de la lutte reste entre les mains de l’État haïtien : « l’État haïtien assume la responsabilité politique et stratégique de la lutte contre l’insécurité nationale. Les forces internationales ne sont pas venues pour se substituer à l’État. Elles sont venues pour nous soutenir, renforcer nos capacités et nous aider à éradiquer les gangs », a-t-il déclaré.

Le Salvador a envoyé plus de 2 000 soldats en Haïti, a annoncé mercredi le gouvernement, afin de soutenir une mission visant à secourir quatre soldats servant au sein d’une force soutenue par l’ONU, portés disparus à la suite d’une embuscade.

Les soldats de la Force de répression des gangs (GSF) ont disparu le 18 octobre lorsque des assaillants ont pris pour cible leur véhicule blindé alors qu’ils rentraient à leur base après s’être rendus sur un marché situé à la périphérie de la capitale, Port-au-Prince_. « Le Salvador poursuivra le déploiement opérationnel de plus de deux mille soldats pour secourir les quatre Salvadoriens, dans le cadre d’une opération de grande envergure soutenue par divers pays et organisations internationales »,_ a déclaré le ministère salvadorien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Selon des responsables, le président salvadorien Nayib Bukele s’est entretenu mercredi par téléphone avec le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé au sujet de la mission de sauvetage.

La semaine dernière, dans un message publié sur X et rédigé en créole haïtien, M. Bukele avait menacé d’éliminer les gangs haïtiens, comme il affirme l’avoir fait avec ceux du Salvador, s’ils ne libéraient pas les Salvadoriens. Ces nouveaux soldats rejoindront les forces déjà déployées en Haïti pour soutenir l'opération de recherche dans la région de la Plaine du Cul-de-Sac, près de Port-au-Prince.