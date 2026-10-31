Haïti : le Salvador déploie 2 000 soldats apès l'enlèvement de 4 ressortissants

Le président Nayib Bukele a déployé cette semaine deux mille soldats en Haïti, après la disparition de quatre techniciens aéronautiques salvadoriens, membres de la force internationale de lutte contre les gangs.

Selon les autorités haïtiennes, les quatre hommes ont été enlevés à la suite d'une attaque. Aucun groupe n'a, pour l'instant, revendiqué les faits.

Des blindés dans les rues de Port-au-Prince et des soldats lourdement armés. Dans le quartier de Tabarre, la présence militaire salvadorienne ne passe pas inaperçue.

Sur le réseau social X, Nayib Bukele affirme que son seul objectif est de ramener ses ressortissants au pays. Il assure que cette opération ne constitue ni une invasion ni une menace contre la population haïtienne.

De son côté, le gouvernement haïtien présente ce déploiement comme un renforcement de la coopération sécuritaire, dans le cadre d'une force soutenue par les Nations unies.

Mais l'arrivée de ces troupes soulève des interrogations sur leur mission exacte et les risques d'escalade.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs chefs de gangs ont déjà défié le président salvadorien, promettant de riposter.

Une nouvelle démonstration de force dans un pays confronté à une violence persistante. Selon l'ONU, plus de cinq mille sept cents personnes ont été tuées ou blessées entre janvier et la mi-septembre.