Haïti : les militaires salvadoriens frappent l’un des principaux gangs

Des militaires salvadoriens déployés en Haïti ont détruit le « quartier général » de l’un des principaux gangs du pays, selon le président du Salvador, Nayib Bukele. Une opération saluée par le Premier ministre haïtien et le président de la République dominicaine.

Il s’agit de la première offensive d’envergure connue menée par les forces salvadoriennes depuis le déploiement de plus de 2 000 militaires en Haïti, fin octobre. Nayib Bukele avait alors justifié cette intervention par la disparition de quatre soldats salvadoriens, après une attaque de membres de gangs près de Port-au-Prince.

Le président dominicain Luis Abinader a exprimé son soutien à cette opération : « nous collaborons avec le président Bukele et lui apportons tout notre soutien sur les plans logistique et du renseignement. Nous continuerons à soutenir les opérations qu’ils mènent en Haïti. »

De son côté, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a salué l'engagement des forces salvadoriennes dans la lutte contre les gangs.

Dans un message publié sur X, il a également remercié Nayib Bukele pour son soutien à l'effort national contre les groupes armés.

Depuis plusieurs années, Haïti peine à contenir la violence des gangs, qui contrôlent de vastes portions de la capitale, Port-au-Prince.