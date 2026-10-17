Éthiopie : une administration provisoire de six mois mise en place au Tigré

Le gouvernement éthiopien a mis en place une administration provisoire pour une durée de six mois dans la région du Tigré, après la reprise des combats.

Parallèlement, des centaines d’anciens combattants se sont inscrits vendredi à un programme visant à faciliter leur réintégration dans la vie civile.

Cette administration aura pour mission de rétablir les services publics, de faciliter le retour des personnes déplacées dans leurs foyers et de préparer des élections dans un délai de six mois, sous la supervision du gouvernement fédéral, a indiqué le bureau du Premier ministre, Abiy Ahmed.

Cette annonce intervient après le retrait du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) de Mekelle et l’entrée, le 4 octobre, de combattants alliés au gouvernement fédéral dans la capitale régionale.

La reprise des affrontements ces dernières semaines dans cette région du nord de l’Éthiopie a de fait compromis l’accord de paix conclu en 2022, qui avait mis fin à deux années de guerre dévastatrice.

L’Éthiopie accuse les forces érythréennes d’occuper certaines parties de son territoire. De son côté, l’Érythrée a condamné Addis-Abeba pour ce qu’elle a qualifié de déclaration de guerre.

Au Mémorial des martyrs du Tigré, à Mekelle, d’anciens combattants faisaient la queue pour s’inscrire auprès des autorités, certains munis de documents, d’autres se protégeant sous des parapluies.

Des inscriptions ont été observées sur place depuis mercredi.

Le programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration, supervisé par la Commission nationale de réhabilitation, s’inscrit dans le cadre de l’accord de paix de Pretoria de 2022, dont les récents affrontements ont une nouvelle fois fragilisé la mise en œuvre.