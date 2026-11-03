Crimes contre les journalistes : l'impunité persiste, alerte l'UNESCO

Plus de 1 700 journalistes tués dans le monde entre 2006 et 2024. Dans neuf cas sur dix, ces assassinats n'ont donné lieu à aucune condamnation judiciaire. C'est le constat de l'Observatoire des journalistes tués publié l'UNESCO à l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, célébrée le 2 novembre.

Une date choisie en mémoire des deux journalistes français, assassinés au Mali le 2 novembre 2013.

Dans son dernier rapport, intitulé "Les menaces évoluent. L’impunité perdure" publié lundi, l’UNESCO souligne que les attaques et le harcèlement visant les journalistes restent largement impunis, en Afrique comme dans le reste du monde.

Selon l’organisation, cette impunité porte préjudice à l’ensemble des sociétés, en favorisant la dissimulation de graves violations des droits humains, d'actes de corruption et de faits criminels.

Le Moyen-Orient demeure, de loin, la région la plus dangereuse au monde pour les journalistes. Selon l'UNESCO, 97 d'entre eux y ont été tués au cours des deux dernières années, dont beaucoup dans le contexte de la guerre à Gaza.

L'Ukraine, la Somalie et le Soudan figurent également parmi les pays les plus meurtriers pour la presse au cours des trois dernières années.

Cette année, Reporters sans frontières (RSF) a recensé deux journalistes tués sur le continent africain : l'un en Ouganda et l'autre en Somalie.

Dans les pays en guerre, les journalistes locaux représentent 90 % des victimes. Souvent seuls à pouvoir documenter les violences lorsque les reporters étrangers ne peuvent accéder aux zones de conflit, ils sont particulièrement exposés aux dangers du terrain.

Ces dernières années, l'utilisation des drones sur les terrain de guerre a également changé la donne. En 2024 et 2025, ces appareils auraient causé la mort de 50 journalistes dans six zones de conflit.