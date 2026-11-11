Égypte : le procès de la journaliste Lina Attalah reporté au 18 novembre

Le procès de Lina Attalah, figure majeure de la presse indépendante égyptienne et directrice du média Mada Masr, a été renvoyé au 18 novembre afin de permettre à la défense de présenter une requête en récusation du président du tribunal. Son avocat, Hassan El-Azhary, estime que le juge Mohamed Moubarak aurait déjà manifesté une opinion défavorable à l'égard de l'accusée.

Cette nouvelle procédure s'inscrit dans un contexte judiciaire particulièrement lourd pour la journaliste. En 2024, elle avait été condamnée par contumace, à son insu, à un an d'emprisonnement pour avoir dirigé un site d'information sans autorisation et prétendument diffusé de fausses informations. Elle affirme avoir découvert cette condamnation le 27 octobre dernier, à l'occasion d'une autre décision judiciaire prononcée à son encontre par le même magistrat. Celui-ci lui a alors infligé une amende de trois millions de livres égyptiennes, soit plus de 50 000 dollars, et ordonné la fermeture de Mada Masr. Cette décision fait l'objet d'un appel dont l'examen est prévu le 25 novembre.

À l'origine de l'affaire, selon le média, figure une plainte déposée par l'autorité égyptienne de régulation des médias à la suite de la publication d'un article consacré à la guerre dans la bande de Gaza.

Une procédure vivement dénoncée à l'international

Les poursuites contre Lina Attalah ont provoqué de nombreuses réactions à l'étranger. Mardi, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a dénoncé la multiplication des atteintes à la liberté de la presse et le harcèlement des journalistes indépendants en Égypte. Il a également fait part de ses préoccupations concernant le respect des garanties procédurales et l'équité du procès.

Reporters sans frontières a, pour sa part, qualifié le report de l'audience de « lueur d'espoir », tout en exhortant la justice égyptienne à abandonner des poursuites jugées infondées. L'Union européenne, plusieurs élus américains et plus d'une centaine d'organisations non gouvernementales ont également condamné les procédures visant la journaliste.

À la tête de Mada Masr depuis plusieurs années, Lina Attalah dirige l'un des derniers médias indépendants du pays. Fondée en 2013, la publication s'est imposée comme une source importante d'informations sur l'Égypte, malgré les restrictions auxquelles elle est régulièrement confrontée. La journaliste affirme que sa rédaction a déposé à trois reprises des demandes d'autorisation, restées sans réponse ou rejetées.

Les inquiétudes relatives à la liberté de la presse se sont également intensifiées après l'arrestation, en septembre, de l'ensemble de la rédaction de la plateforme de vérification des faits Matsadaash. Ses six journalistes sont toujours détenus. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, ils auraient subi des actes de torture et été contraints de faire de faux aveux. L'organisation a appelé à leur libération.

Depuis plus d'une décennie, les autorités égyptiennes sont régulièrement critiquées pour la répression des voix dissidentes et la réduction de l'espace médiatique indépendant. Malgré les condamnations internationales, les partenaires occidentaux du Caire demeurent généralement prudents dans leurs critiques publiques, privilégiant notamment la coopération sécuritaire et le rôle diplomatique de l'Égypte dans les conflits régionaux.