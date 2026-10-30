Lagos Fashion Week : la saison 2026 explore les savoir-faire

La Lagos Fashion Week est ouverte et cette saison 2026 met à l’honneur le patrimoine, l’innovation et l’avenir circulaire. Le thème "CRAFTED" met particulièrement à l’honneur les processus créatifs des designers qui font la mode africaine.

« Je pense que ce que nous vivons actuellement n’est qu’un débordement, car les créateurs africains n’ont pas eu de tribune pour s’exprimer pendant très longtemps, et aujourd’hui, ce n’est pas une nouveauté. Il s’agit simplement d’une abondance de ce qui existait déjà depuis des années, et nous avons enfin l’occasion de le partager. Et comme les projecteurs n’étaient pas braqués sur nous auparavant, et qu’ils le sont désormais, nous avons tout simplement beaucoup à dire », a déclaré Queen Tumenta, créatrice de mode camerounaise.

Entre fabrication traditionnelle et design contemporain, l’innovation et de nouvelles approches pour l'avenir prennent leur place dans l’industrie de la mode africaine. Le thème englobe autant la création finale que tout le cheminement du créateur et la manière dont est vécue la mode.

« La culture africaine en général — et la culture nigériane en particulier — est extrêmement extravagante, et cette extravagance se reflète dans la mode nigériane. Ils ont réussi à mêler le contemporain et le traditionnel, ce qui rend cette mode si audacieuse qu’il est impossible de ne pas la remarquer », a indiqué Pierre Mbengue, créateur de contenu culinaire camerounais.

La Lagos Fashion Week continue d’offrir un espace aux créateurs et aux esprits créatifs qui ouvrent de nouvelles perspectives au sein du secteur.

« Ça a dépassé toutes mes attentes. C'est totalement différent de ce que j'ai connu auparavant ; j'ai participé à de nombreuses Fashion Weeks en Australie. C'est totalement différent, et c'est très vivant, très coloré, très… les motifs et tout le reste. Tout est tellement beau », a dit Bilen Gaim, passionnée de mode australienne.

La saison 2026 réunit dans la ville nigériane des créateurs, des mannequins, des acheteurs, des médias, des professionnels du secteur et des passionnés de mode pour un programme de défilés, d’échanges créatifs et d’expériences autour de la mode.