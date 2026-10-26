Soudan : la  flambée des prix aggrave la crise alimentaire [ Africanews Today ]

Au Soudan, une pénurie de farine provoque une nouvelle flambée des prix du pain et handicape les habitants d'Omdurman.

Une patiente atteinte du virus Ebola, seul cas confirmé du Nigeria a été évacuée vers la Suisse dont elle possède la nationalité.

À l' approche des Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar, au Sénégal, des sprinteurs adolescents réfugiés sélectionnés pour faire partie de l'équipe olympique des réfugiés se préparent.

Notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :

La Russie accueillera le troisième Sommet Russie-Afrique à Moscou les 28 et 29 octobre. Des dirigeants et responsables russes et africains se réuniront pour discuter de coopération politique, économique et sécuritaire ainsi que de partenariats stratégiques entre la Russie et les pays africains.

Du 26 au 29 octobre à Libreville au Gabon, les ministres de pays de l’Union africaine chargés des technologies de l’information et de la communication échangeront sur l’avenir numérique du continent, notamment de souveraineté digitale, de connectivité, d’accès aux technologies et du développement de l’économie numérique africaine.

Le Sénégal accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 du 31 octobre au 13 novembre. De jeunes athlètes du monde entier s'affrontent dans plusieurs disciplines à Dakar. C'est la première fois qu' un événement sportif olympique est organisé sur le sol africain.

La Lagos Fashion Week réunira des créateurs africains, des professionnels de la mode et des acteurs du secteur d u 28 au 31 octobre. L’événement sera l’occasion d’examiner le potentiel économique du secteur, la production textile locale et les défis auxquels sont confrontés les jeunes créateurs.