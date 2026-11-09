Afrique du Sud : l’ANC recule, place aux alliances [Africanews Today]

Bienvenue dans Africanews Today. Le parti de Nelson Mandela perd du terrain, même s’il demeure la première force politique du pays. Lors des dernières élections municipales, l’ANC a enregistré un net recul, avec seulement 31 % des suffrages.

Retour sur le drame survenu en Égypte. Un train reliant Gizeh à Fayoum a percuté l’arrière d’un autre convoi qui se dirigeait vers Assouan, dans le sud du pays. Le bilan fait état d’au moins sept morts et de plusieurs dizaines de blessés.

Gambie : un parti dénonce une manœuvre politique à l'approche de la présidentielle

Son nom Talib Ahmed Bensouda, très populaire auprès de la jeunesse, il pourrait ne pas pouvoir se présenter à la prochaine présidentielle prévue le 5 décembre en Gambie, ce maire est accusé de malversations financières par les autorités, son parti UNITE crie au complot.

Soudan : Ahmed Haroun mis aux arrêts

Visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour 22 chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour en 203 et 2004, Ahmed Harouna été placé en garde à vue par l'armée soudanaise après son arrestation survenue dimanche

Kenya : une seconde vie pour les déchets capillaires

Les perruques, tissages et extensions synthétiques fabriqués en plastique sont difficilement dégradables, leur élimination sans précaution peut être préjudiciable à l'environnement. Face à ce problème, l’entreprise Queening Afrika leur donne une seconde vie en les transformant en produits artisanaux.