Cameroun : Tiriane Balbine Noah, première femme à la tête du MRC

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), principal parti d’opposition, a tenu son congrès extraordinaire électif samedi à Yaoundé, dans un contexte marqué par des pressions et des controverses autour de l’organisation de cette rencontre.

Des milliers de militants se sont réunis au siège du parti pour désigner un nouveau président et dénoncer ce qu’ils considèrent comme des persécutions politiques.

Malgré les obstacles rencontrés en amont, le congrès s’est finalement déroulé après l’obtention du récépissé autorisant sa tenue. Pour les responsables du MRC, cette issue constitue une victoire pour la formation politique, qui affirme subir des entraves depuis sa création.

Malheureusement, au Cameroun, il y a des choses qui se font de telle manière que tout devient extraordinaire. Il se trouve que, malheureusement, le MRC, qui est un parti persécuté depuis son origine, n’a pas le droit de jouir de ses prérogatives. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir aujourd’hui que cette convention se tienne dans de bonnes conditions, que le récépissé nous ait été accordé, Joseph Emmanuel Ateba, secrétaire national chargé de la réforme du parti.

1 200 délégués appelés à choisir un nouveau président

Au total, 1 200 délégués ont pris part au scrutin destiné à désigner le successeur du professeur Maurice Kamto, qui a dirigé le parti pendant quatorze ans avant de démissionner quelques semaines auparavant.

Deux candidats étaient en lice, dont Tiriane Balbine Nadège Noah, troisième vice-présidente du MRC, face à un autre cadre de la formation politique. La compétition s’est déroulée dans un contexte de fortes attentes au sein du parti, appelé à renouveler sa direction et à préparer les prochaines échéances électorales.

Pour certains militants, la candidature de Tiriane Balbine Noah incarne la continuité du travail politique engagé sous la direction de Maurice Kamto.

Tiriane Balbine Noah, première femme à la tête du MRC

À l’issue d’une campagne disputée entre les deux candidats retenus, Tiriane Balbine Nadège Noah a été élue présidente du MRC. Son accession à la tête du parti constitue une première historique pour cette formation politique, désormais dirigée par une femme.

Dans son discours, la présidente élue a rendu hommage aux militants qui, selon elle, ont payé un lourd tribut à leur engagement politique, notamment par la perte de leur liberté, de leur sécurité, voire de leur vie.

Tous les militants qui ont payé de leur vie, de leur liberté, de leur sécurité, de leur engagement. Notre attitude durant ces travaux sera le plus bel hommage politique que nous puissions rendre à notre président national émérite, authentique démocrate, humaniste et homme de paix, explique Tiriane Balbine Nadège Noah, présidente élue du MRC .

Le MRC se projette vers les élections locales de 2027

La tenue de ce congrès intervient après la démission de Maurice Kamto et de son premier vice-président. Selon les explications avancées autour de cette décision, ce retrait visait notamment à préserver le parti face à des soupçons de tentatives de déstabilisation ou de démantèlement attribuées au gouvernement camerounais.

Avec l’élection de Tiriane Balbine Noah, le MRC ouvre ainsi un nouveau chapitre de son histoire politique. La nouvelle direction devra consolider l’organisation interne, maintenir la mobilisation des militants et préparer les prochaines échéances électorales.

Le cap est désormais fixé sur les élections locales de 2027, un rendez-vous important pour le parti, qui entend préserver sa place dans l’opposition et renforcer son ancrage politique sur l’ensemble du territoire camerounais.