Russie : un militaire russe tué dans l’explosion de sa voiture à Saint-Pétersbourg

Il était environ 7 heures du matin, jeudi, lorsqu'un véhicule a été pulvérisé par une forte explosion sur l'autoroute de Kolpino, dans le secteur de Shushary, à Saint-Pétersbourg. L'onde de choc a lourdement endommagé la carrosserie et fait voler en éclats les vitrages d'un autocar qui passait à proximité. D'après les informations du site russe Fontanka, l'homme tué sur le coup serait un colonel occupant le poste stratégique de navigateur en chef au sein de la 6e armée de l'air et de défense aérienne. Une charge explosive dissimulée sous le plancher aurait été déclenchée à distance dès sa mise en route, faisant un blessé parmi ses proches. Saisi du dossier, le Comité d'enquête de Russie a lancé des investigations pour meurtre, tout en maintenant le silence officiel sur le profil du défunt et les causes exactes du drame. Cet événement rappelle d'autres éliminations de hauts gradés russes survenues sur le territoire national depuis le début de l'offensive en Ukraine, il y a plus de quatre ans. Si l'ombre des services ukrainiens a souvent été évoquée dans ces dossiers, rien n'atteste pour l'instant d'un lien avec la guerre.