L'Éthiopie menace l’Érythrée de "graves conséquences" en cas de soutien aux rebelles

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a averti lundi l'Érythrée qu'elle s'exposait à de « graves conséquences » si elle continuait à soutenir les rebelles dans son pays.

Les rebelles de l'État du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, ont lancé le mois dernier une offensive contre le gouvernement fédéral, mais ils ont finalement été contraints de battre en retraite et ont perdu le contrôle de cet État.

Les combats ont fait craindre une guerre régionale, les rebelles bénéficiant du soutien de l'Érythrée voisine, qui a déployé des milliers de soldats sur le territoire éthiopien. Mais ils ont également été contraints de battre en retraite après avoir été pilonnés par des attaques de drones.

Abiy s'est largement abstenu de commenter les semaines de conflit qui ont secoué le nord du pays, mais il a prononcé lundi un discours dans la langue locale, le tigrigna, dans lequel il a mis en garde l'Érythrée contre toute nouvelle ingérence.

« Servir de base aux ennemis de l'Éthiopie au lieu d'être un partenaire de développement n'apportera aucun bénéfice. Je pense que le fait d'ignorer nos appels aura des conséquences très, très, très graves », a déclaré Abiy.

Les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui contrôlaient cet État du nord depuis des décennies, ont abandonné ses villes, et une nouvelle administration nommée par le gouvernement fédéral a été mise en place vendredi.

Le nouveau maire de Mekelle, la capitale de l'État, a déclaré lundi à l'AFP que des élections auraient lieu dans les six mois.

« Notre rôle consiste à créer les conditions propices à la tenue d'élections en garantissant la paix et la stabilité dans tout le Tigré », a déclaré le maire Shishay Amare à l'AFP.

Le TPLF a autrefois régné sur l'ensemble de l'Éthiopie, jusqu'à ce qu'Abiy, originaire de la région centrale de l'Oromia, prenne le pouvoir en 2018.

« Le TPLF n'existait pas il y a 50 ans, et aujourd'hui, son existence touche à sa fin », a déclaré Abiy.

« Nous mènerons des actions de développement dans toutes les régions du Tigré. Jusqu’à ce qu’une administration régulière soit mise en place à l’issue d’élections, notre peuple doit préserver son unité et ses institutions », a-t-il ajouté.

Le Tigré, contrôlé par les rebelles, n'a pas pris part aux élections législatives nationales de juin, qui ont vu Abiy et son Parti de la prospérité revenir au pouvoir grâce à une victoire écrasante face à une opposition largement neutralisée.

L'Érythrée a obtenu son indépendance de l'Éthiopie en 1993. Elle craint désormais que l'Éthiopie, pays enclavé, n'envahisse son territoire pour s'assurer un accès à la mer Rouge.

« Lorsque l'Érythrée faisait partie de l'Éthiopie, ses villes étaient animées et magnifiques. Aujourd'hui, les villes érythréennes ressemblent à des villes fantômes », a déclaré Abiy dans son discours.

« Les relations de bon voisinage et le partenariat constituent la seule voie à suivre. »